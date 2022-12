Sturm aufs Kapitol U-Ausschuss ruft zu Strafverfahren gegen Trump auf

„Er hat über Jahrzehnte versucht, Transparenz zu vermeiden und sich der Rechenschaft zu entziehen“, erklärt Tim O’Brien die Bedeutung der anstehenden Entscheidung im Kongress gegenüber der New York Times. Der Autor eines Bestsellers („TrumpNation: The Art of Being the Donald“) über Trump meint, die Unterlagen ließen Rückschlüsse über sein Geschäftsgebaren und den tatsächlichen Wert seiner Unternehmen zu. „Das wird existenzielle Konsequenzen sowohl rechtlich als auch in Bezug auf seine Reputation haben.“