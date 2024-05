Gegenseitige Vorwürfe Streit zwischen Trump und Biden eskaliert nach Urteil

Direkt nach seiner Verurteilung am Donnerstag in der Schweigegeldaffäre sprach Trump von einer „Schande“ und einem „manipulierten Prozess“. Am Freitag legte der voraussichtliche erneute Präsidentschaftskandidat der Republikaner nach. Die Zeugen, die auf seiner Seite gewesen seien, seien „buchstäblich gekreuzigt“ worden, sagte Trump in einer Rede in New York. US-Präsident Joe Biden und dessen „Bande“ bezeichnete er als „krank“ und als „Faschisten“. Das „wahre Urteil“ wird nach Einschätzung Trumps erst bei der Präsidentschaftswahl am 5. November gefällt.