Kampf gegen den Klimawandel : US-Regierung beschließt Rücknahme der Obama-Abgasvorschriften

Washington Die Vorschriften zur Verringerung des Schadstoffaustauschs von Autos waren eine der größten Anstrengungen der USA im Kampf gegen den Klimawandel. Damit soll nun Schluss sein - aber der Rechtsstreit darüber dürfte noch einige Zeit andauern.

Umweltschützer sagen, niedrigere Reichweitenanforderungen würden infolge höherer Luftverschmutzung jährlich zum Tod Hunderter Menschen in den USA führen. Befürworter von Trumps Plan sagen, die neuen Vorgaben würden nur bestätigen, was die Verkaufszahlen auf dem US-Automarkt belegen: Die Amerikaner bevorzugen schwere Geländewagen und nehmen deren hohen Verbrauch in Kauf. 2019 waren 72 Prozent der verkauften Neuwagen SUVs und Kleinlastwagen. Als Obamas Vorschriften 2012 in Kraft tragen, waren es 51 Prozent.