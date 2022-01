Trump droht Anklage in Georgia : Die Indizienlage ist erdrückend

Meinung Washington Der Sturm auf das Kapitol in Washington war nicht bloß eine harmlose Demonstration, die aus dem Ruder lief. Er war ein letzter Versuch, die Niederlage Donald Trumps abzuwenden. Im Fall Georgia droht Trump sogar eine Anklage.

Die Spatzen pfeifen es schon längst von den Dächern. Am 6. Januar 2021 geriet nicht bloß eine harmlose Demonstration enttäuschter Anhänger Donald Trumps ein wenig außer Kontrolle. Vielmehr handelte es sich um den letzten, verzweifelten Versuch, die Zertifizierung des gewählten Präsidenten Joe Biden zu verhindern; und zwar mit Gewalt. Unscharf bleibt die Verantwortung für den beispiellosen Angriff auf einen Grundpfeiler der Demokratie in Amerika. Dirigierte Trump persönlich die Ereignisse an diesem denkwürdigen Tag oder versuchte er bloß, diese opportunistisch für seine Zwecke auszunutzen?

Trump hatte rechtlich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, die Herausgabe dieser Unterlagen zu verhindern. Das oberste Gericht der USA wies diesen Versuch mit 8 zu 1 Stimmen in Lichtgeschwindigkeit ein für alle Mal zurück. Damit dürfte es bald eine Antwort darauf geben, ob der Wahlverlierer nach seiner Rede am 6. Januar tatsächlich vorhatte, mit seinen Anhängern zum Kongress zu ziehen. So hatte es Trump den Demonstranten angekündigt, dann aber nicht getan. Was ein klares Indiz dafür sein könnte, dass er von der kommenden Gewalt wusste. Dass Trump vor wenig zurückschreckte, den Wählerwillen zu manipulieren, darf als gesetzt gelten, seit er laut einem durchgestochenen Telefonmitschnitt mit dem Wahlleiter in Georgia verlangt hatte, dass dieser ihm die fehlenden Stimmen zum Aufholen seines Rückstands auf Biden „findet“. Dafür droht ihm in dem Südtstaat nun eine Anklage, die Trump ohne Möglichkeit einer Begnadigung hinter Gitter bringen könnte. Auf Bundesebene liegt es am US-Justizminister, grünes Licht für eine strafrechtliche Verfolgung zu geben. Die Ermittler im Kongress könnten dafür die nötigen Beweise liefern. Die Indizien für den Versuch eines „stillen Coups“ im Wahlleute-Kollegium durch Trumps Team sind nach den jüngsten Erkenntnissen schon jetzt erdrückend. Und sein Scheitern erklärt den ohne Zweifel von langer Hand geplanten Sturm auf den Kongress. Sollte Trump nachgewiesen können, dass er dabei persönlich die Fäden zog, müsste er sich wegen eines verschwörerischen Umsturzversuchs der gewählten Regierung verantworten. Ein schwerer Vorwurf, über den die Staatsräson nicht hinweggehen kann.