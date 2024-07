Trump nach dem Attentat Entschlossener denn je

Staatsmännisch rief Biden seinen Gegner an und zog alle TV-Spots zurück, die parallel zu dem am Montag in Milwaukee beginnenden Parteitag der Republikaner daran erinnern sollten, dass diese einen verurteilten Straftäter und Betrüger für das Weiße Haus nominieren. In einer kurzen Ansprache nannte Biden den Angriff „krank“. So etwas dürfe „keinen Platz in Amerika“ haben. Ähnlich äußerten sich auch andere prominente Demokraten wie Ex-Präsident Barack Obama sowie die Kongressführer Chuck Schumer und Hakeem Jeffries.