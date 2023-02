Vorwurf der Vergewaltigung Trump-Anwälte wollen Aufnahme bei Gerichtsprozess verbieten

Anwälte von Ex-Präsident Donald Trump wollen die Nutzung einer berüchtigten Aufnahme des Republikaners bei einem Zivilverfahren wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs verbieten lassen. Die Anwälte beantragten am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einem Bundesgericht in Manhattan, dass Verweise auf die Aufzeichnung mit Aussagen Trumps von 2005 und die eigentliche Aufnahme nicht in dem Prozess verwendet werden dürfen. Dieser soll am 24. April beginnen.