Verbindung mit Iran Anklage zu Hackerangriff auf Trump-Kampagne in Vorbereitung

Der Iran unternehme größere Anstrengungen als in der Vergangenheit, um die diesjährige US-Wahl zu beeinflussen, sagte Matthew Olsen, im Justizministerium zuständig für die nationale Sicherheit. Die Islamische Republik trete zunehmend aggressiv in Erscheinung, je näher der Wahltag rücke, sagte er am Donnerstag in einer Rede in New York. Aus Sicht des Irans sei die diesjährige Wahl mit Blick auf die iranischen Sicherheitsinteressen besonders folgenreich.