Prozess wegen Schweigegeldzahlung Protest für und gegen Trump vor Verlesung der Anklage in New York

Ein historischer Tag in New York: Kurz vor der Verlesung der beispiellosen Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in New York haben dessen Anhänger gegen das Verfahren protestiert. Dutzende Unterstützer des Republikaners versammelten sich am Dienstag neben dem Gerichtsgebäude in Manhattan, in dem Trump wenige Stunden später erscheinen sollte. Es ist das erste Mal in der US-Geschichte, dass sich ein Ex-Präsident in einem Strafverfahren verantworten muss. Wegen befürchteter Ausschreitungen verstärkte New York die Sicherheitsvorkehrungen deutlich, Hunderte Journalisten postierten sich rund um das Gericht, und schon Trumps Ankunft in New York am Tag zuvor war ein großes Medienspektakel.