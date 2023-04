Historische Anklage gegen Ex-US-Präsidenten Trump-Anhänger und Trump-Gegner demonstrieren vor Gerichtsgebäude in New York

Als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA muss sich Trump in einem Strafverfahren verantworten. Kurz vor Verlesung der historischen Anklage haben dessen Anhänger vor dem Gerichtsgebäude in New York gegen das Verfahren protestiert. Die

Bilder.

Demonstranten

und Journalisten warten vor dem Trump Tower darauf, dass Ex-US-Präsident Trump sich auf den Weg zum Strafgerichtshof in Manhattan macht.