Streit um Verteidigungsausgaben : Trump bekräftigt den Plan, US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen

Washington Der US-Präsident drängt Nato-Verbündete seit langem, ihre Militärausgaben zu erhöhen. Deutschland hat er bereits mit einem Truppenabzug gedroht. Nun scheint er damit Ernst machen zu wollen.

US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten auf 25.000 senken zu wollen. Trump begründete dies am Montag damit, dass Deutschland zu wenig für die Verteidigung ausgebe. Außerdem behandle Deutschland die USA beim Handel "sehr schlecht".

Dabei übertrieb Trump die Gesamtzahl der US-Soldaten in Deutschland um rund 17.000. Trump behauptete, derzeit seien 52.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert. "Das sind riesige Kosten für die USA." Die Zahl werde deswegen auf 25.000 Soldaten gesenkt.

Deutschland profitiere zudem von den im Land stationierten US-Soldaten, führte Trump aus. "Das sind gut bezahlte Soldaten. Sie leben in Deutschland, sie geben in Deutschland riesige Mengen an Geld aus." Einen Beleg dafür blieb Trump schuldig. Deutschland wiederum unterstützt die US-Stützpunkte mit Millionen. Nach Recherchen der Deutschen Welle hat die Bundesregierung in den vergangenen sieben Jahren rund 243 Millionen Euro für US-Truppen im Land ausgegeben, unter anderem für deren Kasernen.

Die Botschafterin Deutschlands in den USA, Emily Haber, sagte in einer ersten Reaktion während einer virtuellen Veranstaltung der Denkfabrik Council on Foreign Relations, die US-Soldaten seien in Deutschland, um die transatlantische Sicherheit zu verteidigen - und nicht Deutschland. Die Zusammenarbeit in militärischen und in Sicherheitsfragen sei immer sehr eng gewesen und werde das auch bleiben.