Trucker-Proteste : Kanada beendet Notstandsregelung nach Ende der Lkw-Blockaden

Demonstranten verschwunden: Eine temporäre Barrikade und ein Polizeiauto in der Nähe des kanadischen Parlaments in Ottawa. Foto: AP/Adrian Wyld

Ottawa/Toronto Das Leben in Ottawa hat sich normalisiert, nachdem Lkw-Fahrer die kanadische Hauptstadt wochenlang blockiert hatten. Deshalb beendet Premierminister Trudeau nun Notstandsregelungen.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat ein Ende des nationalen Notstands angekündigt, den er wegen der Trucker-Proteste in seinem Land aufgerufen hatte. Die Bedrohungslage sei zwar nach wie vor da, aber es gebe keine akute Notsituation mehr, die die Anwendung der Notstandsregelungen rechtfertige, sagte Trudeau am Mittwoch.

Notstandsgesetz in Kanada

"Heute bestätigen wir, dass es sich bei der Situation nicht mehr um einen Notfall handelt", sagte Trudeau bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. "Die Bundesregierung wird deshalb die Nutzung der Notstandsgesetzgebung beenden." Die "Bedrohung" durch die Blockaden bestehe weiter, betonte Trudeau. Seine Regierung sei jedoch "zuversichtlich, dass die bestehenden Gesetze und Verordnungen ausreichen, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten".

Mit Konvois hatten Lkw-Fahrer zentrale Straßen in der kanadischen Hauptstadt Ottawa sowie Grenzübergänge zu den USA über Wochen blockiert. Wegen der Blockaden war zwischenzeitlich die Produktion mehrerer Autobauer zum Erliegen gekommen.

Der „Emergencies Act“ wurde am vergangenen Montag, am 14. Februar, erstmals in Kanadas Geschichte angewandt, um gegen die anhaltenden und teils gewaltsamen Aktionen von Maßnahmen-Gegnern der Corona-Pandemie vorzugehen. Auslöser der Proteste waren Impfvorschriften für Lastwagenfahrer.