Trotz Spannungen : China und USA wollen an Handelsdeal festhalten

Nationalflaggen von den USA und China stecken an einer Fahrrad-Rikscha in Peking. Foto: dpa/Andy Wong

Peking/Washington Die USA und China haben sich darauf geeinigt, an ihrem Handesdeal festzuhalten. Trotz der zunehmenden Spannungen der Länder im Zuge der Corona-Pandemie seien bei einem Gespräch Fortschritte erzielt worden.

Trotz zunehmender Spannungen und gegenseitiger Anschuldigungen wegen der Corona-Pandemie wollen China und die USA an ihrem Handelsdeal festhalten. Das vereinbarten der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin mit dem chinesischen Vize-Premier Liu He in einem Telefonat am Freitag (Ortszeit Peking). Es sei über den laufenden Prozess der Umsetzung des Phase-1-Handelsabkommens gesprochen worden, hieß es in einer Mitteilung von US-Seite. Es würden „gute Fortschritte“ erzielt.