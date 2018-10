Trotz Erfolg für Donald Trump: Brett Kavanaugh haften Zweifel an

Richter am Obersten Gerichtshof der USA : Die Zweifel an Brett Kavanaugh bleiben

Mit einem mal aggressiven, mal weinerlichen Auftritt hat Brett Kavanaugh bewiesen, dass ihm die Souveränität fehlt, um Richter am Obersten Gericht zu sein. (Archiv) Foto: REUTERS/Mary Calvert

Washington Donald Trump feiert lautstark, dass sein Kandidat Richter am Obersten Gerichtshof wird. Doch dieser Erfolg wird die Bevölkerung weiter spalten – auch weil sich Brett Kavanaugh mit seinen öffentlich Auftritten selbst disqualifizierte. Ein Kommentar.

Von Frank Herrmann

Die Zweifel werden bleiben. In Brett Kavanaugh hat ein Jurist seinen Platz am Obersten Gerichtshof der USA eingenommen, der so umstritten ist, wie es schon lange keiner mehr war. Das Spektakel des Bestätigungsverfahrens, einer mit äußerster Härte geführten politischen Schlacht, wird nachwirken. Die Anschuldigungen der Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford, die Kavanaugh sexuelle Übergriffe zur Last legt, dürften das Land noch lange beschäftigen.

Zu glaubwürdig wirkte, wie Ford den Fall schilderte, auch wenn schon 36 Jahre zurückliegt, was sich auf einer Teenager-Party zugetragen haben soll. Hätte sich auch nur ein Zeuge zu Wort gemeldet, um ihre Version zu bestätigen, es wäre wohl nichts geworden mit dem Karrieresprung des Bewerbers. So aber hielten es zwei der drei schwankenden Republikaner, von deren Entscheidung letztlich alles abhing, mit dem Prinzip, dass im Zweifel die Unschuldsvermutung gilt. Ihre Stimmen reichten, um Donald Trump triumphieren zu lassen, den Präsidenten, der nun schon den zweiten stramm konservativen Verfassungsrichter in Folge durchs Parlament paukte.

Trump gab sich erst gar nicht die Mühe, einen eher moderaten Kandidaten zu nominieren, der für die Demokraten akzeptabler gewesen wäre. Ihm ging es allein darum, die Kräftebalance am Supreme Court auf Jahre hinaus so zu verschieben, dass die liberale Fraktion dort auf verlorenem Posten steht. Das sichert ihm den Applaus einer wichtigen Wählergruppe: evangelikaler Christen, die ansonsten eher fremdeln mit dem in dritter Ehe verheirateten früheren Immobilienmogul, ihm nun aber so gut wie alles nachsehen werden. Die Republikaner bilden die Mehrheit im Parlament, und das haben sie gnadenlos ausgenutzt, ohne nach Kompromissen zu suchen.

Der Ruf des Supreme Court allerdings droht mit dieser Machtdemonstration massiven Schaden zu nehmen. Es gibt nur noch wenige Institutionen, denen die Amerikaner vertrauen. An erster Stelle steht die Armee, mit einigem Abstand folgt das Oberste Gericht, während der Kongress, der angesichts unüberbrückbarer Gräben zwischen den beiden großen Parteien kaum noch handlungsfähig ist, in den Augen vieler Normalbürger nur noch als Bühne politischer Eitelkeiten gilt.

Mit Kavanaughs Berufung schwindet die Illusion, die illustre Runde der neun Männer und Frauen in schwarzen Roben könnte sich abheben von der Polarisierung ringsum. Mit der Personalie hat das Gericht viel von seinem Nimbus verloren, so etwas wie ein Rat der Weisen zu sein, neutral, souverän, irgendwie über den Dingen stehend. Es gab Zeiten, da galt es tatsächlich als eine Bastion überparteilicher Eigenständigkeit, nicht als bloßes Abbild einer tief gespaltenen Gesellschaft. Noch vor 25 Jahren wurde Ruth Bader Ginsburg mit 96 von 100 Senatorenstimmen bestätigt. Undenkbar in der heutigen politischen Landschaft der Vereinigten Staaten.

Kavanaugh selbst hat die Polarisierung noch verstärkt, indem er auf dem Höhepunkt des Duells eine Brandrede hielt, die jeglichen Respekt für die Opposition vermissen ließ. Statt Haltung zu wahren und sachlich zu argumentieren, stellte er wilde verschwörungstheoretische Thesen auf. Indem er den Demokraten unterstellte, ihm „aus Rache für die Clintons“ die Tour vermasseln zu wollen, bediente er sich der populistischen Sprache des Präsidenten, der ihm den Zuschlag gegeben hatte. Mit einem mal aggressiven, mal weinerlichen Auftritt unter Druck hat er bewiesen, dass ihm die Souveränität fehlt, die man bei einem Höchstrichter als selbstverständlich voraussetzen sollte. Damit, nicht durch unbewiesene Vorwürfe, hat er sich disqualifiziert für das Amt.

(FH)