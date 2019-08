Regierung erlaubt Rashida Tlaib Einreise : US-Abgeordnete darf nun doch nach Israel

Ilhan Omar (l.) und Rashida Tlaib im US-Kongress. Foto: dpa/J. Scott Applewhite

Tel Rashida Tlaib und Ilhan Omar haben Israel immer wieder heftig kritisiert. Tlaib darf trotzdem einreisen – um ihre Oma zu besuchen.

Von Susanne Knaul

Die US-Abgeordnete Rashida Tlaib darf nun doch nach Israel reisen. Innenminister Arie Deri gab dem Antrag der in den USA geborenen Tochter palästinensischer Einwanderer statt. Tlaib will im Westjordanland ihre über 90 Jahre alte Großmutter besuchen. „Es könnte die letzte Gelegenheit für mich sein, sie zu sehen“, schrieb Tlaib an Deri und versprach, „während meines Besuchs nicht zum Boykott gegen Israel aufzurufen“.

Aus ihrer geplanten Reise mit der US-Abgeordneten Ilhan Omar, die in Somalia geboren und wie Tlaib muslimischen Glaubens ist, wird indes nichts: Israel hatte zunächst beiden demokratischen Politikerinnen die Einreise unter dem Vorwurf verweigert, sie unterstützten die antiisraelische Boykottkampagne BDS (Boykott, De-Investition und Sanktionen). Nur für Tlaib wurde die Entscheidung revidiert.

„Das israelische Gesetz untersagt Personen, die sich für einen Boykott gegen Israel einsetzen, die Einreise“, begründete Regierungschef Benjamin Netanjahu. Geplant waren außer dem Verwandtenbesuch Tlaibs Gespräche mit Vertretern der palästinensischen Autonomiebehörde sowie offenbar ein Besuch auf dem Tempelberg. Das Vorgehen Israels sei nicht ungewöhnlich, setzte Netanjahu hinzu: Auch andere Demokratien verböten „Leuten die Einreise, die darauf abzielen, dem Land Schaden zuzufügen“.

Im März 2017 hat Israels Parlament, die Knesset, den Kritikern von Israels Besatzungspolitik Grenzen gesetzt. Wer demonstrativ den Kauf von Siedlerprodukten verweigert oder aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen im Gazastreifen und im Westjordanland dazu aufruft, Israel zu boykottieren, riskiert, an der Grenze abgewiesen zu werden. Die schwarze Liste des Innenministeriums umfasst rund 20 Organisationen, darunter die beiden in den USA ansässigen Friedensbewegungen „Jewish Voice for Peace“ und die Pazifisten von „Pink Code“. Im Mai stimmten die Abgeordneten des Deutschen Bundestages mehrheitlich für einen Antrag, der BDS mit Antisemitismus gleichsetzt. Die israelische Regierung begrüßte das Abstimmungsergebnis, zahlreiche israelische Intellektuelle verurteilten dagegen die Entscheidung.

Tlaib und Omar sind heftige Kritikerinnen Israels. „Ich will nicht tatenlos zusehen, wie unsere Redefreiheit und das Recht, die rassistische Politik Israels zu boykottieren, attackiert wird“, kündigte Tlaib an, die für eine Reduzierung der US-Militär­hilfe an Israel eintritt. Omar musste sich in der Vergangenheit auch aus den eigenen Reihen dem Vorwurf des Antisemitismus stellen.