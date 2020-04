Wut über gestiegene Lebensmittelpreise : Opfer bei schweren Unruhen im Libanon

Tripoli Im Libanon ist bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften ein Mann ums Leben gekommen. Er erlag am Dienstag seinen Verletzungen. In der Nacht hatte es Krawalle wegen gestiegener Lebensmittelpreise gegeben.

Unruhestifter hätten sich unter die Protestierenden gemischt, um Banken anzugreifen, teilte das Militär mit. Sie hätten Soldaten mit Brandbomben und Granaten beworfen und ein Militärfahrzeug in Brand gesteckt. Landesweit seien 54 Soldaten verletzt und 13 Personen festgenommen worden. Laut der Agentur NNA gab es in Tripoli neben einem Toten mehr als 30 Verletzte. In Beirut seien Geldautomaten einer Bank in Brand gesteckt worden.