Treibstofflager-Explosion in Bergkarabach Zahl der Todesopfer steigt auf 68

Nach der Explosion eines Treibstofflagers in Bergkarabach ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 68 gestiegen. Wie die Regierung der selbst ernannten Republik am Dienstag mitteilte, wurden zudem 290 Menschen verletzt, 105 werden noch vermisst. Das Treibstofflager, an dem viele Menschen sich mit Treibstoff für die Flucht nach Armenien eingedeckt hatten, war am Montagabend explodiert.