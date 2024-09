Treffen im Berliner Mauerpark Freilassung von Dissidenten gibt Kreml-Gegnern in Deutschland neue Hoffnung

Nun scheint die Präsenz der freigelassenen Dissidenten den Exil-Russen in Deutschland neue Energie zu verleihen. Obwohl Deutschland mit mehr als 250.000 Menschen die mit Abstand größte russische Gemeinschaft in der EU beherbergt, waren die Kreml-Gegner in anderen Ländern, insbesondere in den baltischen Staaten, oft aktiver.