Ukraine-Krieg Traum von einem freien Russland

Dennoch haben sich beide bewusst in die Fänge „dieses mörderischen Regimes“ begeben, von dem Kara-Mursa spricht. Ein russischer Politiker gehöre nach Russland, sagt er, und so sieht es auch Nawalny. Die beiden stehen damit für die eine „Schule“ in der Opposition. Sie setzen auf das, was man den Mandela-Effekt nennen könnte. Nelson Mandela, der legendäre Kämpfer gegen die Apartheid in Südafrika, saß 27 Jahre in Haft, bevor er zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt wurde. So lange soll die Eiszeit in Russland nicht dauern: „Wir wissen, dass solche Regime schnell enden können“, sagt Kara-Mursa. Die Gewalt zeuge in erster Linie von Angst und sei ein Zeichen der Schwäche.