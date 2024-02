Abtrünnige Provinz in Moldau Transnistriens Traum von Russland

„Der Schutz der russischen Bevölkerung in der Region Moldau hat Priorität“, hieß es am Mittwochabend in einer ersten Reaktion aus dem Kreml. Das russische Außenministerium erklärte, den Antrag der Separatisten in Transnistrien zu prüfen. Doch selbst der russische Präsident Wladimir Putin erwähnte diesen Hilferuf aus Transnistrien in seiner Ansprache an die Nation vom Donnerstag nicht explizit. Russland hat im Moment genügend andere Probleme als das kleine, isolierte Transnistrien. Dennoch schrillten vor allem im Westen die Alarm­glocken, erinnerte Krasnoselskis Hilferuf doch auch an jenen der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014. Die Krim wurde damals von Russland sofort annektiert.