Bustour durch Savannah So lief das erste Fernsehinterview von Kamala Harris

Genau darum geht es bei der Tour der Demokraten zum Auftakt der letzten knapp zwei Monate vor den Wahlen am 5. November. Harris und Walz sind am Donnerstag in Savannah gelandet. Am Flughafen wartet bereits der blaue Bus, auf dem die Namen der Kandidaten stehen. Daneben das Motto des Wahlkampfs „A new way forward“ (deutsch: Ein neuer Weg vorwärts). Dies ist kein gewöhnlicher Bus, sondern ein gepanzertes Fahrzeug mit modernster Kommunikationstechnik, Sirenen und Blaulicht, das im Zweifelsfall eingeschaltet werden kann. Hinter dem Steuer sitzen Agenten des Secret Service, die zu den wenigen gehören, die vorab die Route durch den ländlichen Süden des Bundesstaats Georgia kennen.