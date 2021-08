Mindesten zwei Explosionen : Tote und viele Verletzte bei Anschlägen am Kabuler Flughafen

Tote und viele Verletzte bei Anschlägen am Kabuler Flughafen

Kabul Am Flughafen Kabul ist es am Donnerstag zu zwei Explosionen gekommen. Deutsche, amerikanische und russische Sicherheitskreise gehen von Anschlägen aus. Die Angaben über die Opferzahlen unterscheiden sich stark. Die Taliban sprechen von mindestens 13 Toten.

Bei dem Anschlag am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Angaben der militant-islamistischen Taliban mindestens 13 Menschen getötet worden. Mindestens 52 weitere seien verletzt worden, teilte der Sprecher des politischen Büros der Taliban in Doha, Suhail Schahin, am Donnerstag mit. Man verurteile diesen grausamen Vorfall aufs Schärfste und werde alles unternehmen, um die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen, hieß es weiter.