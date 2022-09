120.000 Menschen evakuiert : Mindestens 24 Tote bei Gefechten an Grenze zwischen Kirgistan und Tadschikistan

Polizisten drängen kirgisische Freiwillige zurück, die sich vor dem Regierungsgebäude versammeln und ihre Entsendung in die Konfliktzone an der kirgisisch-tadschikischen Grenze fordern. Foto: dpa/Vladimir Voronin

Bischkek/Duschanbe Die schweren Kämpfe im Grenzstreit zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken Kirgistan und Tadschikistan in Zentralasien spitzen sich zu. Auf kirgisischer Seite gebe es sowohl unter Soldaten als auch unter Zivilisten Todesopfer.

Das teilte der nationale Sicherheitsrat in der Hauptstadt Bischkek am Freitag mit. Das kirgisische Gesundheitsministerium informierte am späten Abend über 24 Tote. Das Parlament des Landes wollte ebenfalls am Abend zu einer Krisensitzung zusammenkommen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Kriegszustand verhängt werde, sagte der Abgeordnete Dastan Bekeschew.