Truss-Regierung vor dem Aus? : Chaotische Szenen im britischen Parlament

London Das Chaos in der britischen Regierung scheint immer größer zu werden. Im Gegenzug schwindet der Rückhalt der Premierministerin unter ihren Konservativen. Unklar ist, ob sie sich noch lange halten kann.

Nach dem Abgang eines zweiten wichtigen Kabinettsmitglieds binnen einer Woche und einer chaotisch verlaufenen Abstimmung im Unterhaus kämpft die britische Premierministerin Liz Truss um ihr politisches Überleben. Am Donnerstag forderten weitere Abgeordnete ihrer eigenen Konservativen Partei ihren Rücktritt. Truss trat erst vor sechs Wochen die Nachfolge von Premier Boris Johnson an.

In der Regierung herrschten chaotische Zustände, sagte der konservative Abgeordnete Simon Hoare im Sender BBC. Niemand habe einen Fahrplan, alles gleiche „Handgemengen auf täglicher Basis“. Truss habe „etwa zwölf Stunden“, um die Lage zu drehen. „Es ist Zeit für die Premierministerin zu gehen“, erklärte die Abgeordnete Miriam Cates. Und ihr Kollege Steve Double sagte: „Sie ist dem Job leider nicht gewachsen.“

Auch den Tories nahe stehende Zeitungen äußerten scharfe Kritik. „Die Räder sind vom Clown-Wagen der Tories abgefallen“, lautete die Schlagzeile eines Leitartikels in der „Daily Mail“.

Die Ministerin für internationalen Handel, Anne-Marie Trevelyan, sprang der Premierministerin am Donnerstag bei und erklärte, die Regierung sorge für Stabilität. Dass Truss die Partei bei den nächsten Wahlen anführen werde, konnte sie aber nicht garantieren. „Momentan glaube ich, dass das der Fall ist“, sagte sie im Rundfunk.

In Meinungsumfragen liegt die oppositionelle Labour-Partei deutlich vorn und baute ihren Vorsprung zuletzt aus. Viele Konservative setzen ihre Hoffnung daher auf eine Ablösung von Truss. Uneinigkeit herrscht unter ihnen darüber, wie das ohne das Risiko größerer Schäden für die Partei bewerkstelligt werden soll. Zudem gibt es keinen Favoriten für die Nachfolge. Wie lange Truss, die sich im Parlament als „Kämpferin“ bezeichnete, in dieser Gemengelage an der Macht halten kann, ist ungewiss.