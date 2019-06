Ex-Brexit-Minister Raab ist raus : Boris Johnson gewinnt auch Runde 2 im Rennen um May-Nachfolge

London Boris Johnson bleibt vorerst weiter haushoher Favorit für das Rennen um das Amt des konservativen Parteichefs und künftigen Premierministers. Dominic Raab dagegen ist ausgeschieden.

Der britische Ex-Außenminister Boris Johnson erhielt am Dienstag 126 der 313 Stimmen aus der Tory-Fraktion und zieht damit als Favorit in die nächste Wahlrunde am Mittwoch. Ebenfalls eine Runde weiter sind Außenminister Jeremy Hunt, Umweltminister Michael Gove, Innenminister Sajid Javid sowie Überraschungskandidat Rory Stewart. Ex-Brexit-Minister Dominic Raab verfehlte dagegen die Hürde von 33 Stimmen.