Tötung von zehn Schwarzen : Schütze von Bluttat in Buffalo jetzt offiziell angeklagt

Schütze von Bluttat in Buffalo jetzt offiziell angeklagt

Buffalo Am vergangenen Samstag hatte ein Schütze mit einem Sturmgewehr vor und in einem Supermarkt das Feuer eröffnet und zehn Schwarze getötet. Die Tat war offenbar rassistisch motiviert. Der Schütze ist jetzt offiziell angeklagt.

Der mutmaßliche Schütze von Buffalo ist nach der Tötung von zehn Schwarzen aus offenbar rassistischen Gründen offiziell wegen Mordes angeklagt worden. Die Anklage der sogenannten Grand Jury wurde am Donnerstag in einem Gericht im Beisein des 18-jährigen Weißen verkündet. Er trug einen orangenen Overall, Handschellen sowie eine weiße Gesichtsmaske. Er hatte bereits vor einigen Tagen auf nicht schuldig plädiert.