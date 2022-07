Boris Johnson, Premierminister des Vereinigten Königreiches:

"Unglaublich traurige Nachrichten über Shinzo Abe. Seine globale Führungsrolle in schwierigen Zeiten wird vielen in Erinnerung bleiben. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und dem japanischen Volk. Das Vereinigte Königreich steht in dieser dunklen und traurigen Zeit an Ihrer Seite."