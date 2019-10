Nach Einsatz gegen IS-Chef : US-Soldaten töten offenbar auch Nachfolger von al-Bagdadi

Donald Trump verkündete im Weißen Haus, Al-Bagdadi, Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), sei bei einer Operation von US-Spezialkräften getötet worden.

Washington Einen Tag nach dem Tod von Abu Bakr al-Bagdadi verkündet Donald Trump einen weiteren Schlag gegen den IS. Auf Twitter schreibt er nun, man habe auch den Nachfolger töten können. Zur Identität des Mannes gab es keine Angaben.

US-Soldaten haben nach Angaben von Präsident Donald Trump auch die "Nummer eins" für die Nachfolge von IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi getötet. In einer Twitter-Botschaft erklärte der US-Präsident am Dienstag, dieser hätte "höchstwahrscheinlich" nach dem Tod al-Bagdadis die Führung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) übernommen. "Jetzt ist auch er tot", erklärte Trump, ohne die Identität des Mannes zu nennen.