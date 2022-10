Keine Spuren eines Schlages : Gerichtsmedizin schließt Polizeigewalt gegen Mahsa Amini aus

Teheran Der ungeklärte Tod der 22-Jährigen Iranerin Mahsa Amini hatte landesweite Proteste im Iran ausgelöst. Die örtliche Polizei wurde verdächtigt, bei ihrer Verhaftung Gewalt angewendet zu haben. Die Gerichtsmedizin kann diesen Verdacht nicht bestätigen.

Das staatliche Institut für Gerichtsmedizin hat im Zusammenhang mit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Polizeigewalt ausgeschlossen. In dem am Freitag veröffentlichten Bericht zu Aminis Tod wird nach Angaben des Nachrichtenportals Misan erklärt, dass die iranische Kurdin schon seit ihrer Kindheit an einer Schilddrüsenkrankheit gelitten habe.