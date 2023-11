Laut Tochter Im Iran inhaftierter Deutscher wegen Krankheit in „ernster Gefahr“

Ihr Vater werde „seit über 1185 Tagen in völliger Isolationshaft festgehalten, das allein kann Dich in den Wahnsinn treiben und Deinem Körper die letzte Energie rauben“, sagte die Tochter der AFP. „Er hat starke Schmerzen in der Brust, sobald er versucht, in seiner kleinen Folterzelle zu gehen. Er sagt, seine Füße sind ständig geschwollen.“ Die Familie weiß nicht, wo Sharmahd im Iran festgehalten wird.