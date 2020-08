Umstrittene Video-App : TikTok wird in den USA verboten, wenn sich kein Käufer findet

Washington US-Präsident Donald Trump stellt ein Ultimatum für den Tiktok-Deal. Der Softwarekonzern Microsoft will die weltweit erfolgreiche Videoplattform Tiktok übernehmen und nennt erste Voraussetzungen für einen Kauf.

US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck für einen raschen Verkauf der Videoplattform Tiktok durch ihren chinesischen Mutterkonzern Bytedance. Komme bis Mitte September kein Verkauf zustande, werde Tiktok in den USA "dichtgemacht", sagte Trump am Montag im Weißen Haus. "Es wird am 15. September schließen, wenn nicht Microsoft oder jemand anders in der Lage ist, es zu kaufen und einen Deal auszuhandeln."