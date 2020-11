Laut Regierungschef die „letzte Offensive“ : Äthiopiens Militär will wieder Rebellen angreifen

Nairobi Im Konflikt mit der abtrünnigen Regionalregierung der Provinz Tigray setzt der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed auf eine rasche militärische Lösung. In den kommenden Tagen werde eine letzte Militäroperation auf Tigray beginnen, sagte der Friedensnobelpreisträger.

Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed will im Konflikt mit der abtrünnigen Regionalregierung der Provinz Tigray eine rasche militärische Lösung herbeiführen. Ein dreitägiges Ultimatum an die in Tigray regierende TPLF sei abgelaufen, schrieb Abiy am Dienstag auf Facebook. Die letzte und entscheidende Militäroperation in Tigray werde in den kommenden Tagen beginnen.