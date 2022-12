Hoffnung auf Frieden Äthiopien schickt Polizisten nach Tigray

Im Norden der äthiopischen Region Tigray gibt es nun aber nach und nach wieder humanitäre Hilfslieferungen. Die Städte Adirkay, Enchiko, May Tsebri und Rama wurden nach mehr als eineinhalbjähriger Unterbrechung wieder an das Stromnetz angeschlossen. Äthiopiens größte Fluggesellschaft Ethiopian Airlines bietet seit Mittwoch wieder Linienflüge in die Region Tigray an. Auch der staatliche äthiopische Telekommunikationsanbieter Ethio Telecom hatte am Mittwoch seine Dienste in Tigray wieder aufgenommen. Wie das Büro des Premierministers mitteilte, seien 28 Städte der Region wieder an das Telefonnetz angeschlossen.