Gewalt gegen Bevölkerung : Äthiopien kündigt sofortige Waffenruhe in der Provinz Tigray an

Äthiopien kündigt sofortige Waffenruhe in der Provinz Tigray an

Addis Abeba Hunderttausende Menschen stecken in der Region Tigray in einer humanitären Krise fest, Hilfsorganisationen können sie wegen der Kämpfe kaum erreichen. UN-Generalsekretär Guterres nennt die Lage „äußerst besorgniserregend“.

Nach monatelanger Gewalt hat die äthiopische Regierung eine Waffenruhe in der umkämpften nördlichen Region Tigray angekündigt. Die Feuerpause solle ab sofort gelten, hieß es in einer Mitteilung am Montagabend. Zuvor hatte sich bereits die Übergangsregierung in Mekelle, der Hauptstadt Tigrays, für eine Waffenruhe ausgesprochen.