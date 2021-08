Bericht von Amnesty International : In Tigray setzen Streitkräfte sexuelle Gewalt als Kriegswaffe ein

In Tigray setzen Streitkräfte sexuelle Gewalt als Kriegswaffe ein

Eine Überlebende der sexuellen Gewalt durch 15 Soldaten spricht in einem Krankenhaus in Mekele, Äthiopien. Foto: dpa/Ben Curtis

Berlin Hunderte Mädchen und Frauen werden in der afrikanischen Konfliktregion Tigray von Soldaten und Paramilitärs vergewaltigt und gefoltert. Ein Bericht von Amnesty International deckt die Gräueltaten auf.

Äthiopische Streitkräfte setzen laut Amnesty International in der Konfliktregion Tigray sexuelle Gewalt als Kriegswaffe ein. Frauen und Mädchen seien Opfer von Vergewaltigungen, sexueller Versklavung, Verstümmelung der Genitalien und anderer Formen der Folter geworden, erklärte die Menschenrechtsorganisation zur Vorstellung eines Berichts in Berlin. Demnach waren an den Gräueltaten auch Verbündete der äthiopischen Armee beteiligt.