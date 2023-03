Belarussische Oppositionelle Gericht verurteilt Swetlana Tichanowskaja zu 15 Jahren Haft

Tallinn · Mehrfach zwangen belarussische Spezialkräfte Oppositionelle zur Ausreise. So befindet sich Ex-Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja im Exil in Litauen. Warum und zu welcher Strafe sie jetzt in ihrer Heimat verurteilt wurde.

06.03.2023, 13:55 Uhr

Swetlana Tichanowskaja, Oppositionsführerin aus Belarus, spricht während eines Pressestatements im Jahr 2020 (Archivfoto). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Ein Gericht in Belarus hat die im Exil lebende Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das teilte das Gericht am Montag mit. Sie wurde unter anderem beschuldigt, sich mit Komplizen zum Sturz der Regierung verschworen zu haben. Tichanowskaja und vier weitere Oppositionelle mussten sich in Abwesenheit in der belarussischen Hauptstadt Minsk vor Gericht verantworten. Ihnen wurde außerdem die Gründung und Führung einer extremistischen Gruppe, Aufstachelung zum Hass und Beeinträchtigung der nationalen Sicherheit vorgeworfen. Alle fünf verließen Belarus nach den beispiellosen Massenprotesten, die 2020 begannen, nachdem der autoritär herrschende Präsident Alexander Lukaschenko in einer umstrittenen Wahl seine sechste Amtszeit gewonnen hatte. Die Opposition und der Westen bezeichneten die Wahl als gefälscht. Belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja bekommt Aachener Karlspreis Für Demokratie und Menschenrechte Belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja bekommt Aachener Karlspreis Die Demonstrationen nach der Wahl waren die größten und längsten seit Lukaschenkos Amtsantritt 1994. Er regiert das Land mit eiserner Faust. Seine Regierung ging mit großer Härte gegen die Demonstranten vor, nahm mehr als 35 000 Menschen fest und ließ Tausende niederschlagen.

