Für die Toten des Massakers von 1989 : Tiananmen-Denkmal in Hongkong abgesperrt

Die „Säule der Schande", ein Denkmal für die Opfer des Tiananmen-Massakers von 1989, war an der Universität von Hongkong ausgestellt. Die acht Meter hohe Statue wurde in der Nacht zum Donnerstag zerlegt und abtransportiert. Foto: dpa/Kin Cheung

Hongkong Das Monument wurde von Wachleuten abgeschirmt. Viele fürchteten, dass es abgerissen wird. Die chinesische Führung hatte 1989 Proteste der Demokratiebewegung auf dem Tiananmen-Platz in Peking gewaltsam niedergeschlagen. Gedenkveranstaltungen dazu waren jahrelang nur in Hongkong möglich.

In Hongkong haben Arbeiter ein Denkmal für die Toten des Tiananmen-Massakers von 1989 mit Brettern verbarrikadiert. Am Mittwochabend waren Bohrgeräusche und Dröhnen an der acht Meter hohen Säule der Schande des dänischen Künstlers Jens Galschiøt an der Universität zu hören. Das Monument wurde von Wachleuten abgeschirmt. Viele fürchteten, dass es abgerissen wird.

Die chinesische Führung hatte 1989 Proteste der Demokratiebewegung auf dem Tiananmen-Platz in Peking gewaltsam niedergeschlagen. Hunderte, wenn nicht tausende Menschen, wurden getötet. Gedenkveranstaltungen in China dazu waren jahrelang nur in Hongkong möglich. Die Behörden dort sind nach Inkrafttreten des umstrittenen nationalen Sicherheitsgesetzes, das sich offenbar gegen einen Großteil der prodemokratischen Bewegung richtet, hart gegen politisch Andersdenkende vorgegangen.

Die Hongkonger Universität erklärte im Oktober, die Säule müsse nach einer Risikoeinschätzung und rechtlicher Beratung entfernt werden. Galschiøt sagte der Nachrichtenagentur AP, er habe nur aus Sozialen Medien erfahren, was am Mittwoch am Denkmal passiert sei. „Ich fürchte, sie zerstören es“, sagte er. „Das ist meine Skulptur und es ist mein Eigentum.“ Er hat angeboten, das Denkmal nach Dänemark zurück zu bringen. Die Universität antwortete zunächst nicht auf Anfragen.

