„Klimakrise nie wie eine Krise behandelt“ Greta Thunberg und weitere junge Klimaaktivisten verklagen Schweden

Klimaaktivisten haben in den vergangenen Jahren auch andere Regierungen sowie Unternehmen verklagt. So urteilte in Deutschland das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr, die Bundesregierung müsse ihre Klimaziele anpassen, um übermäßige Lasten für die jüngere Generation zu vermeiden. Daraufhin zog die Regierung das Zieldatum für das Ende von Treibhausgasemissionen auf 2045 vor und setzte sich ehrgeizigere Etappenziele.