Thanksgiving : Donald Trump überrascht GIs in Afghanistan mit Besuch

Donald Trump überrascht GIs in Afghanistan mit Besuch

Bagram Donald Trump ist am Donnerstag zu einem unangekündigten Truppenbesuch in Afghanistan eingetroffen. Anlässlich von Thanksgiving stattete der US-Präsident den im afghanischen Bagram stationierten US-Soldaten einen Besuch ab.

Das berichtete ein AFP-Fotograf. In der Militärbasis nahe der hauptstadt Kabul traf Trump auch den afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani.

Trump landete kurz nach 20.30 Uhr Ortszeit auf dem Flugplatz Bagram. Er verbrachte mehr als zweieinhalb Stunden am Boden. Reporter durften den Besuch nicht öffentlich machen, um Trumps Sicherheit zu gewährleisten.

Trump nahm an einem gemeinsamen Thanksgiving-Essen mit den Streitkräften teil und gab auch selbst Speisen und Kuchen an die Soldaten aus. In einer Ansprache vor den Truppen sagte Trump, seine Regierung habe die Friedensgespräche mit den Taliban wiederaufgenommen.