Thanksgiving-Begnadigung der Truthähne Biden macht Witze übers Alter - und gerät ins Stammeln

Biden sprach von „Britneys Tournee“ und fügte hinzu: „Sie ist unten in..., es ist derzeit irgendwie warm in Brasilien.“ Tatsächlich hatte Taylor Swift am Freitag in Rio de Janeiro ein Konzert gegeben, bei dem inmitten großer Hitze eine 23-jährige Frau starb. In der Folge verschob die Sängerin angesichts einer anhaltenden Hitzewelle in Südamerika einen weiteren Auftritt in Rio.