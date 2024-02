Ursprünglich acht Jahre Haft Thailands Ex-Regierungschef Thaksin aus Gefängnis entlassen

Thailändische Medien veröffentlichten am Sonntag Bilder des vor sechs Monaten aus dem Exil zurückgekehrten Politikers, der mit einem Auto aus dem Polizeikrankenhaus abgeholt wurde und erstmals nach mehr als einem Jahrzehnt in sein Privatanwesen zurückkehren durfte. Der 74-Jährige erfüllte nach Justizangaben die Bewährungskriterien, da er älter als 70 Jahre ist, an einer schweren Krankheit leidet und sechs Monate seiner einjährigen Haftstrafe verbüßt hat. Den Berichten zufolge ist der wohl bekannteste Politiker des südostasiatischen Landes einer von 930 Häftlingen, denen Freilassung auf Bewährung gewährt wurde.