Als drittes asiatisches Land Thailändischer Senat stimmt für gleichgeschlechtliche Ehe

Der Boden vor dem Parlamentsgebäude war mit Regenbogenteppichen, Flaggen und einem riesigen Luftballon in Form von zwei Händen, die ein Herzzeichen bildeten, geschmückt. Politiker, Prominente, Diplomaten und Aktivisten der LGBTQ+-Gemeinschaft und ihre Unterstützer nahmen an der Feier teil und zogen nach der Abstimmung in einer bunten Parade mit Festwagen durch die Straßen.