LGBTQ-freundliches Land Thailändisches Kabinett billigt Ehe für alle

Ministerpräsident Srettha Thavisin sagte, der Gesetzentwurf werde dem Parlament voraussichtlich am 12. Dezember zur Abstimmung vorgelegt. Wenn das Gesetz nach der Zustimmung des Parlaments und der Billigung durch König Maha Vajiralongkorn in Kraft tritt, wäre Thailand nach Taiwan und Nepal das dritte Land in Asien, das gleichgeschlechtliche Ehen zulässt.