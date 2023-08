Thaksin Shinawatra Thailands Ex-Regierungschef aus Gefängnis ins Krankenhaus verlegt

Thaksin war erst am Dienstagmorgen nach 15 Jahren im selbstgewählten Exil in einem Privatjet auf dem Flughafen Don Mueang in Bangkok gelandet. Anschließend wurde er zum Obersten Gericht gebracht, wo eine in seiner Abwesenheit verhängte achtjährige Haftstrafe angeordnet wurde. Die Justizvollzugsbehörde hatte am Dienstag erklärt, Thaksin sei wegen gesundheitlicher Probleme wie Herz- und Lungenbeschwerden im Gefängnis isoliert worden.