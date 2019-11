Separatisten in Thailand : 14 Tote bei bewaffnetem Angriff auf Kontrollposten

Polizisten sichern den Zugang zum Tatort in der Yala-Provinz in Thailand.

Hatyai Angreifer haben im Süden Thailands auf Kontrollposten gefeuert und dabei 14 Offiziere getötet. Die Gewalt richtet sich in dem Land vor allem gegen Polizisten, Lehrer und andere Staatsbedienstete.

Fünf weitere Menschen seien bei der Attacke am Dienstagabend verletzt worden, teilte die Polizei in der Provinz Yala am Mittwoch mit. Aus der Gegend wurden zudem etliche weitere Zwischenfälle gemeldet. In der Nähe eines elektronischen Pols sei ein kleiner Sprengsatz entdeckt worden. Auf einer Autobahn waren Nägel verstreut, um Autos zu stoppen, die auf dem Weg nach Yala waren.