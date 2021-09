Scharfe Kritik auch von US-Präsident Biden : Texas verbietet fast alle Schwangerschaftsabbrüche – Supreme Court lehnt Eilantrag ab

Demonstranten nehmen an einem Protest vor dem Rathaus gegen das Inkrafttreten des Gesetzes teil, welches die meisten Schwangerschaftsabbrüche in Texas verbietet. Foto: dpa/Joel Martinez

Washington Die Einführung eines äußerst strikten Abtreibungsrechts im US-Bundesstaat Texas hat scharfe Kritik hervorgerufen. Der Surpreme Court gab einem Eilantrag gegen das Gesetz jedoch nicht statt. US-Präsident Joe Biden verurteilt das Gesetz als „eklatanten“ Verstoß gegen Frauenrechte.

Im US-Bundesstaat Texas sind mit Inkrafttreten eines Gesetzes die meisten Schwangerschaftsabbrüche verboten. Der Oberste Gerichtshof der USA entschied in der Nacht zum Donnerstag mit knapper Mehrheit von fünf zu vier, einem Eilantrag gegen den Vollzug des Gesetzes nicht stattzugeben. Der Supreme Court begründete seine Entscheidung mit „komplexen und neuartigen verfahrenstechnischen Fragen“. Damit traf er allerdings keine Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des umstrittenen Gesetzes.

US-Präsident Joe Biden erklärte am Mittwoch, das „extreme“ Gesetz stelle einen „eklatanten“ Verstoß gegen das Grundrecht von Frauen auf Schwangerschaftsabbrüche dar. Seine Regierung werde das Recht auf Abtreibungen „schützen und verteidigen“. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Bidens Parteifreundin Nancy Pelosi , sprach von einem „unmoralischen und gefährlichen Angriff“ auf die Rechte von Frauen.

Das Gesetz ist als sogenanntes Herzschlag-Gesetz bekannt. Es verbietet Abtreibungen, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist. Das kann schon in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein. Viele Frauen wissen zu diesen Zeitpunkt überhaupt noch nicht, dass sie schwanger sind. Der Organisation ACLU sind etwa 85 bis 90 Prozent der Frauen in Texas, die eine Schwangerschaft abbrechen, mindestens in der sechsten Woche schwanger. Eine Ausnahme gibt es nur für medizinische Notfälle.