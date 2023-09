Einwanderung in den USA Texas muss illegale Flussbarriere gegen Migranten entfernen

Texas' republikanischer Gouverneur Greg Abbott hatte die Bojen in diesem Sommer installieren lassen, um Migranten am Überqueren der südlichen US-Grenze zu hindern. Ezra bezweifelte in seinem Urteil die Wirksamkeit der Absperrung. Der Bundesstaat habe keine „glaubwürdigen Beweise dafür vorgelegt, dass die Bojenbarriere in ihrer jetzigen Form die illegale Einwanderung erheblich eingedämmt hat“, schrieb der Richter.