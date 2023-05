Repräsentantenhaus von Texas Generalstaatsanwalt Paxton droht Amtsenthebung

In Texas bahnt sich eine Absetzung des einflussreichen republikanischen Generalstaatsanwalts Ken Paxton wegen Korruption an. Das von seinen Parteifreunden dominierte Repräsentantenhaus des US-Staats leitete das Prozedere zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen den texanischen Justizminister ein. Paxton wird Bestechung, Missbrauch des öffentlichen Vertrauens und Amtsuntauglichkeit vorgeworfen. Es sind nur einige der Anschuldigungen, die ihn im Laufe seiner drei Amtszeiten als Generalstaatsanwaltschaft verfolgt haben. Ein Votum für eine Absetzung Paxtons wäre historisch: In der fast 200 Jahre langen Geschichte von Texas hat dieses Schicksal bisher nur zwei Amtsträger ereilt.