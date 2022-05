Massaker an US-Grundschule : Gesetze werden Amokläufe nicht verhindern

Foto: dpa/Billy Calzada 20 Bilder Amoklauf an US-Grundschule – Schütze tötet mindestens 19 Kinder

Meinung Ein offenbar gemobbter Junge tötet 19 Grundschulkinder in dem Ort, in dem er selbst lebt. Dass er die Schusswaffe dafür legal besorgen konnte, ist nicht das Hauptproblem. Das zeigen Details, die auf Parallelen zum vereitelten Anschlag an einer Essener Schule deuten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

Es ist der erste, natürlich nachvollziehbare Reflex. „Wann in Gottes Namen bieten wir der Waffenlobby die Stirn?“, sagt US-Präsident Joe Biden nur wenige Stunden, nachdem die Schüsse an einer Grundschule in Texas gefallen sind und mindestens 19 Kinder sowie zwei Erwachsene töteten. Sichtlich erschüttert wirkt Biden, fast flehend im Ton, die Verzweiflung ist spürbar. „Ein Kind zu verlieren ist, als würde Ihnen ein Stück Ihrer Seele weggerissen werden“, sagt der US-Präsident, der selbst schon den Tod zweier seiner vier Kinder verkraften musste. Ein Sohn starb an Krebs, der andere bei einem Autounfall.

Argumente für schärfere Waffengesetze in den USA gibt es freilich genug: 61 Amokläufe mit Schusswaffen habe es in den USA allein im vergangenen Jahr gegeben, 103 Menschen seien dabei getötet worden, teilte die US-Bundespolizei FBI erst am Montag mit – die Zahl habe sich seit 2017 verdoppelt. Speziell an Schulen habe es seit dem Massaker an der Sandy-Hook-Grundschule in Connecticut 2012 mehr als 900 Vorfälle gegeben, bei denen Schüsse auf Schulgeländen gemeldet worden seien, betonte Biden nach den Ereignissen in Texas.

Ob strengere Gesetze die Tat in der Kleinstadt Uvalde wirklich verhindert hätten, lässt sich nicht sicher sagen. Erschwert hätten sie sie allemal. Trotzdem gibt es auch in anderen Ländern mit weniger frei zugänglichen Mitteln Amoktaten. Das zeigt auch der Fall des 16-Jährigen in Essen, dessen Anschlag auf seine Schule glücklicherweise vereitelt werden konnte. Zwar unterscheiden sich die Motive: Der Essener Schüler soll eine rechtsextremistisch motivierte, schwere, staatsgefährdende Gewalttat geplant haben. Der Schüler aus Texas hingegen soll gemobbt worden sein, sich selbst verletzt und psychische Probleme gehabt haben, wie die „Washington Post“ berichtet. Gemein haben beide Fälle: die Bereitschaft zu töten.

Bis es bei so jungen Menschen so weit kommen kann, muss viel passieren. Und es muss Menschen geben, die darauf schauen – wenn Eltern versagen, Verwandte wegsehen, Lehrkräfte nicht können und Freunde nicht existieren. Oft gibt es Hinweise, Auffälligkeiten, manchmal eindeutige Hilferufe. Der Schüler aus Texas soll schon vergangen Sommer eine Wunschliste seiner Lieblingswaffen veröffentlicht haben, aggressiv gewesen sein und sich im Gesicht mit Messerritzen selbst Verletzungen zugefügt haben. Der Schüler aus Essen soll öfter von Waffen geschwärmt und immer wieder angedeutet haben, dass „etwas Schlimmes passieren werde“. Eine selbst gebaute Schusswaffe, eine Armbrust mit Pfeilen, Sprengstoff sowie Material zum Bombenbau besorgte er sich – trotz Illegalität.

Natürlich trägt die Zugänglichkeit zu Waffen in den USA zur Gewalt(bereitschaft) bei. Doch das nicht nur bei mutmaßlichen Tätern: Die National Rifle Association (NRA), Amerikas größte Waffenlobby, vertritt die Ansicht: The only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun – der beste Weg einen bösen Menschen mit Waffe zu stoppen ist ein guter Mensch mit Waffe. Zwei Grundsätze werden in den Händen der NRA damit zu Spielbällen: Freiheit und Sicherheit. „Wenn die Hände normaler Menschen ein so außergewöhnliches Instrument besitzen dürfen, dann symbolisiert das menschliche Würde und Freiheit", sagte der US-Schauspieler Charlton Heston einst, der ab 1998 fünf Jahre lang NRA-Präsident war. Ein Großteil der US-Bevölkerung sieht das so, es ist keine Minderheitsmeinung der Republikaner im Senat. Dabei ist es paradox, dass die Allgegenwart von Schusswaffen das Sicherheitsgefühl eigentlich erhöhen soll – und letztlich doch eine Bedrohung bleibt. Das zeigt die schiere Vielzahl der Vorfälle in den USA.