Vorwürfe „extrem schwerwiegend“ Zwei Rechtsextreme unter Terrorverdacht in Großbritannien festgenommen

Anti-Terror-Ermittler Murphy betonte, dass die Ermittlungen gegen die beiden keine Folge der Unruhen in Großbritannien nach dem tödlichen Angriff von Southport seien. Bei einer Messerattacke auf einen Tanzkurs für Grundschüler in der nordwestenglischen Stadt waren drei Mädchen getötet worden, und Rechtsextreme nutzten dies als Vorwand für schwere Krawalle in zahlreichen Städten. Hunderte wurden festgenommen. Anders als von den rechtsradikalen Randalierern behauptet, ist der Verdächtige in dem Fall kein muslimischer Migrant, sondern wurde als Sohn von Ruandern in Großbritannien geboren.