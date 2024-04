Helfer erneut vor Gericht Berufungsprozess um Terroranschlag von Nizza begonnen

Knapp acht Jahre nach einem wahrscheinlich islamistisch motivierten Terroranschlag in Nizza mit 86 Toten beleuchtet ein Gericht in Paris erneut die Rolle mutmaßlicher Helfer. Am Montag begann das Berufungsverfahren gegen zwei Männer, die den Attentäter unterstützt haben sollen. Bei dem Verfahren in erster Instanz zu dem Anschlag, bei dem auch zwei Schülerinnen und eine Lehrerin aus Berlin getötet worden waren, galten sie als die Hauptangeklagten.